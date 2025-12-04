На ВЗУ в Правдинском установили новое оборудование
В здании водозаборного узла №14 в посёлке Правдинском установили новое оборудование. Об этом сообщил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Объект находится на реконструкции.
«Всего в Пушкинском сейчас модернизируем семь водозаборных узлов, что значительно повысит качество подачи воды в многоквартирные дома и на социальные объекты. Работы ведутся в рамках реализации государственной программы», – написал Красноцветов в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 4 декабря на ВЗУ №14 и №18 проведут технологические работы. Из-за этого на несколько часов пришлось прекратить подачу холодной воды в несколько многоквартирных и частных домов, а также на социальные объекты и котельные.