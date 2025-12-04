Сквер «Журавли» и набережную реки Уча в Ивантеевке ждёт масштабное преображение

04 декабря 2025, 19:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Главными объектами реконструкции в городском округе Пушкинский в будущем году станут сквер «Журавли» и набережная вдоль реки Уча на улице Рощинской в Ивантеевке. Они должны стать новыми комфортными точками притяжения.





Об этом стало известно на рабочей встрече депутатов муниципалитета с заместителем главы округа Максимом Прибытковым. На ней обсудили планы на следующий год, приоритетные проекты, вопросы и предложения жителей.

«Параллельно проведут комплексное благоустройство дворов по самым востребованным адресам. В работу включены дворы на Московском проспекте в Пушкине, улицах Строителей и Гагарина в Красноармейске, улицах Трудовая, Богданова и Бережок в Ивантеевке и другие территории. Список сформирован с учётом предложений жителей», – рассказали в пресс-службе администрации округа.