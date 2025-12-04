Глава Пушкинского Красноцветов передал гуманитарную помощь участникам СВО
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе со своими заместителями и представителями депутатского корпуса организовал передачу гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Из Пушкинского регулярно отправляют необходимые вещи на передовую, в лечебные организации, поддерживают семьи военнослужащих.
«Для медучреждения на территории округа, где лечат участников боевых действий, были нужны технические приборы, кабели и бытовая химия. Передали всё необходимое. Благодарю коллег за неравнодушие», – сказал Красноцветов.
Всего было подготовлено около тонны гуманитарной помощи – средства дезинфекции, бытовую химию местного производства и необходимые вещи по запросу.