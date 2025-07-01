На Ярославском направлении МЖД запустили мытищинский поезд «Иволга 4.0»

01 июля 2025, 18:36

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На Ярославском направлении Московской железной дороги запустили. современные электропоезда российского производства «Иволга 4.0». Их спроектировала мытищинская компания «ТМХ Инжиниринг», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





«Иволга 4.0» – очередной этап развития платформы городских электропоездов повышенного уровня технических характеристик и пассажирских сервисов. В поезде предусмотрены эргономичные кресла, зарядки мобильных телефонов, Wi-Fi и адаптивное освещение. Для удобства посадки и высадки пассажиров вагоны имеют трёхдверное исполнение.



Электрички рассчитаны на эксплуатацию в интенсивном режиме и идеально подходят для работы на самом оживлённом пригородном направлении Европы. Состав может разгонятся до 160 км/ч, в нём 646 сидячих мест.



«Это самый скоростной и самый динамичный по ускорению электропоезд. Он вместительный, оснащён специальными местами для велосипедов и самокатов», – рассказал замгендиректора АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.