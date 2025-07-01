На Ярославском направлении МЖД запустили мытищинский поезд «Иволга 4.0»
На Ярославском направлении Московской железной дороги запустили. современные электропоезда российского производства «Иволга 4.0». Их спроектировала мытищинская компания «ТМХ Инжиниринг», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Иволга 4.0» – очередной этап развития платформы городских электропоездов повышенного уровня технических характеристик и пассажирских сервисов. В поезде предусмотрены эргономичные кресла, зарядки мобильных телефонов, Wi-Fi и адаптивное освещение. Для удобства посадки и высадки пассажиров вагоны имеют трёхдверное исполнение.
Электрички рассчитаны на эксплуатацию в интенсивном режиме и идеально подходят для работы на самом оживлённом пригородном направлении Европы. Состав может разгонятся до 160 км/ч, в нём 646 сидячих мест.
«Это самый скоростной и самый динамичный по ускорению электропоезд. Он вместительный, оснащён специальными местами для велосипедов и самокатов», – рассказал замгендиректора АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.Мытищинская компания «ТМХ Инжиниринг» – главный центр разработки всех видов подвижного состава и ключевых компонентов для Группы «ТМХ». На предприятии работают около 1,2 тыс. инженеров-конструкторов и инженеров-технологов. Электропоезд «Иволга 4.0» стал очередным реализованным проектом мытищинского предприятия. Всего специалисты компании приняли участие в реализации 150 машиностроительных проектов для российского и экспортных рынков.