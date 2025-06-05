Новый поезд «Иволга 4.0» совершил тестовую поездку до Сергиева Посада и обратно
Поезд «Иволга 4.0» успешно совершил тестовую поездку от Ярославского вокзала до Сергиева Посада и вернулся обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
«ЦППК вместе с Дептрансом Москвы и РЖД продолжают подготовку к обновлению подвижного состава на Ярославском направлении МЖД. Поезд «Иволга 4.0» проехал по маршруту от Ярославского вокзала до Сергиева Посада и в обратном направлении для проверки готовности инфраструктуры. Тестирование проводилось без пассажиров вне часа пик», – сказали в компании.Поезда «Иволга» отличаются плавностью хода и низким уровнем шума, повышенным комфортом и современным дизайном. В них предусмотрены широкие двери для удобства посадки и высадки пассажиров, просторные салоны с мягкими сиденьями, оборудованными USB-разъёмами для зарядки мобильных телефонов. В вагонах установлены системы климат-контроля и обеззараживания воздуха.