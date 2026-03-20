На Ярославском направлении протестировали обновлённый поезд ЭП2ДМ

На Ярославское направление Московской железной дороги впервые вышел обновлённый электропоезд ЭП2ДМ с салоном мятного цвета. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Центральную ППК.





В ходе тестовой поездки без пассажиров состав успешно преодолел маршрут от города Пушкино до Сергиева Посада и обратно. Поездом управляли машинисты ЦППК.



Обкатка на линии – обязательный этап проверки поезда перед запуском. Специалисты проверили работу тяговых двигателей, климатических установок и тормозной системы.

«Ярославское направление – одно из самых востребованных. Каждый рабочий день по нему совершают более 300 000 поездок. Чтобы сделать дорогу для пассажиров комфортнее, в июне прошлого года мы начали обновлять подвижной состав. Выход модернизированного ЭП2ДМ – ещё один шаг к замене устаревших поездов. В дальнейшем эти современные и комфортные составы будут курсировать на линии вместе с «Иволгами 4.0», – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.