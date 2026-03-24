ЦППК за 2025 год перевезла в Подмосковье более 284 млн пассажиров
Центральная ППК за 2025 год перевезла около 617 млн пассажиров. Это на 12,3 млн больше, чем в 2024-м, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные компании.
284,6 млн из этих отправлений пришлось на Московскую область. Самыми востребованными направлениями стали Ярославское, Казанское и Горьковское. Лидером по динамике роста оказалось Киевское направление, где за год количество перевозок увеличилось на 16% относительно 2024 года.
По информации ЦППК, самым быстрорастущим регионом стала Калужская область. Там в прошлом году совершили на 225 800 поездок больше, чем годом ранее.
