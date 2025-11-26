В Подмосковье устранили самозахват более 1,7 тыс. участков земли

26 ноября 2025, 14:26

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

1714 случаев самозахвата участков муниципальной и неразграниченной государственной собственности ликвидировали в Московской области с начала текущего года благодаря деятельности земельных инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Глава Минмособлимущества Тихон Фирсов отметил, что самозахватами земли занимаются как физические, так и юридические лица.





«Чаще всего нарушения проявляются в установке заборов, ограждений или иных конструкций, которые позволяют расширить границы своего участка за счёт государственных территорий», — пояснил Фирсов.