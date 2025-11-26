В Подмосковье устранили самозахват более 1,7 тыс. участков земли
1714 случаев самозахвата участков муниципальной и неразграниченной государственной собственности ликвидировали в Московской области с начала текущего года благодаря деятельности земельных инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Глава Минмособлимущества Тихон Фирсов отметил, что самозахватами земли занимаются как физические, так и юридические лица.
«Чаще всего нарушения проявляются в установке заборов, ограждений или иных конструкций, которые позволяют расширить границы своего участка за счёт государственных территорий», — пояснил Фирсов.По итогам проверок подавляющее большинство нарушителей решили проблему, юридически закрепив за собой права «захваченные» участки путём перераспределения земли. В результате окружные бюджеты получили дополнительные выплаты в размере 197 миллионов рублей.