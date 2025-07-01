На Ярославском направлении до конца года запустят 15 поездов «Иволга 4.0»
Центральная ППК начала обновлять поезда на Ярославском направлении МЖД. На линию вышли первые составы новейшей модели «Иволга 4.0», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на ЦППК.
Новые электрички будут ходить от Ярославского вокзала Москвы до Пушкина, Щёлкова, Фрязева и Сергиева Посада по будням, а по выходным – до Пушкина, Монина, Фрязева и Сергиева Посада.
«В поездах шире проходы, дверные проёмы и больше дверей, что помогло существенно ускорить посадку и высадка пассажиров. Новые поезда позволят на 20% увеличить количество пассажирских мест. Маршрутная скорость движения также вырастет также на 20%», – говорится в сообщении.Прорабатывается возможность выпуска на этом направлении до конца года 20 современных составов, 15 из них – «Иволга 4.0». До 2030 года будет приобретено ещё 92 состава. Таким образом, парк пригородных поездов на этом направлении будет полностью обновлён.