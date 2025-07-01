На Ярославском направлении до конца года запустят 15 поездов «Иволга 4.0»

01 июля 2025, 18:48

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Центральная ППК начала обновлять поезда на Ярославском направлении МЖД. На линию вышли первые составы новейшей модели «Иволга 4.0», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на ЦППК.





Новые электрички будут ходить от Ярославского вокзала Москвы до Пушкина, Щёлкова, Фрязева и Сергиева Посада по будням, а по выходным – до Пушкина, Монина, Фрязева и Сергиева Посада.



«В поездах шире проходы, дверные проёмы и больше дверей, что помогло существенно ускорить посадку и высадка пассажиров. Новые поезда позволят на 20% увеличить количество пассажирских мест. Маршрутная скорость движения также вырастет также на 20%», – говорится в сообщении.