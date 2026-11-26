На Ярославском направлении масштабируют приложение «Скороход»
ЦППК расширяет географию мобильного приложения «Скороход». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на компанию.
Благодаря этому приложению не нужно выбирать станцию отправления или прибытия – система сама определит их автоматически. Обновлённая версия сервиса с расширенным списком станций выйдет в начале декабря.
«Скороход» будет поэтапно активироваться на разных участках Ярославского направления. Сейчас оборудование установлено и проходит наладку на 10 станциях ответвления до Фрязева: Подлипки-Дачные, Болшево, Валентиновка, Загорянская, Соколовская, Воронок, Щёлково, Гагаринская, Чкаловская и Бахчиванджи. Позже к сервису подключат другие станции.
«Масштабирование «Скорохода» на Ярославском направлении – не просто расширение географии. Это ещё один уверенный шаг в будущее, где поездка на пригородном поезде станет удобнее для пассажира. Благодаря обратной связи мы видим, где «Скороход» востребован больше, и внедряем его в первую очередь на конкретных станциях. В начале следующего года к сервису подключим в общей сложности более 60 станций – всё Ярославское направление вплоть до Александрова, Фрязина, Красноармейска и Фрязева», – пояснил заместитель гендиректора по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.Чтобы воспользоваться «Скороходом», нужно скачать одноимённое приложение и пройти короткую регистрацию. После этого сервис будет готов к работе. Перед поездкой пассажир может выбрать дополнительные услуги – провоз велосипеда, багажа, питомца или всё вместе. Войти и выйти можно на любой из станций Ярославского направления, доступной для поездок со «Скороходом». Стоимость будет списана за фактически проделанный путь.