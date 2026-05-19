На Ярославском направлении МЖД обновили более четверти поездов

оригинал Фото: Центральная ППК

На Ярославском направлении идёт масштабное обновление подвижного состава. Доля новых вагонов уже превысила 25%, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.





Совместную работу проводят Центральная ППК, Дептранс Москвы, РЖД и ТМХ. На Ярославском направлении 21 поезд «Иволга 4.0» и пять поездов ЭП2ДМ уже сменили составы предыдущих серий. До конца года планируется поставка ещё пяти «Иволг».

«Сейчас каждый четвёртый поезд на Ярославском направлении – современный состав «Иволга 4.0» или ЭП2ДМ. Преимущества этих вагонов – климатические системы с обеззараживанием воздуха, зарядки для гаджетов и современный эргономичный салон», – рассказал первый заместитель гендиректора ЦППК Владимир Булак.