Жителям Подмосковья назвали опасности вождения в жару и призвали быть аккуратнее
Участникам дорожного движения нельзя забывать в жаркую погоду об основных правилах безопасности. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в Московской области воздух днём будет прогреваться до +30°С.
«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице. Пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Жара влияет на организм подобно алкоголю, и это может привести к потере концентрации внимания», – отметили в ведомстве.Там также напомнили, что нельзя оставлять в машине детей и животных.
«Когда на улице +30°С, через 10 минут температура внутри закрытого автомобиля повышается до +43°С. В салоне можно перегреться, а если включён кондиционер, переохладиться. Паркуйте автомобиль в тени, закрыв его чехлом или светоотражающим экранами», – порекомендовали в региональном МТДИ.К тому же необходимо строго соблюдать правила дорожного движения – оценивать дорожную ситуацию, не отвлекаться за рулём на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Кроме того, нужно стараться не совершать резких манёвров и чаще ориентироваться по зеркалам, так как на дороги вернулся большой поток мотоциклистов. Перед пешеходными переходами следует снижать скорость до минимума.