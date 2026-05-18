Жителям Подмосковья назвали опасности вождения в жару и призвали быть аккуратнее

18 мая 2026, 22:34

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Участникам дорожного движения нельзя забывать в жаркую погоду об основных правилах безопасности. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в Московской области воздух днём будет прогреваться до +30°С.

«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице. Пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Жара влияет на организм подобно алкоголю, и это может привести к потере концентрации внимания», – отметили в ведомстве.

«Когда на улице +30°С, через 10 минут температура внутри закрытого автомобиля повышается до +43°С. В салоне можно перегреться, а если включён кондиционер, переохладиться. Паркуйте автомобиль в тени, закрыв его чехлом или светоотражающим экранами», – порекомендовали в региональном МТДИ.