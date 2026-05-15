Рабочее движение по Северному подъезду к Лобне открыли на год раньше плана
В Подмосковье открыли рабочее движение по Северному подъезду к Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Дорожники построили новый 550-метровый участок от путепровода через железную дорогу в составе Северного обхода Лобни до ул. Лесной в СНТ «Лесная Полянка». «Дорогу построили по просьбе жителей близлежащих СНТ. Для выезда на Северный обход они были вынуждены делать крюк в 12 километров. Теперь появилась возможность выезжать сразу на обход города, а время в пути для автомобилистов сократится в среднем на 20 минут», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Новую двухполосную дорогу открыли на год раньше плана. Она обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода к СНТ «Лесная полянка» и «Птичка», а также ЖК «Восточный».
«Запустили движение по первому участку Северного подъезда, который обеспечит жителям микрорайона Восточный прямой выезд на Северный обход. Впереди – ещё два этапа строительства, которые сделают трассу полноценной, современной и удобной для всех. Первый, самый важный шаг сделан», – отметила глава Лобни Анна Кротова.
Строительство 550-метрового участка Северного подъезда к Лобне выполнялись в рамках первого этапа. Второй этап – 300-метровая дорога от ул. Лесной до ул. Локомотивной. Предусмотрено устройство тротуара и шумозащитных экранов. Дорога обеспечит выезд на ул. Киово и к зоне отдыха «Парк Киово».
В рамках третьего этапа уже началось строительство 400-метрового выезда на Северный обход Лобни в сторону Дмитровского шоссе. Завершить работы по второму и третьему этапам планируют в четвёртом квартале будущего года.