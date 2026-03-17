В автобусный маршрут №316 для комфорта жителей добавят ещё одну остановку

В Подмосковье с 18 марта изменится схема автобусного маршрута №316 «Ивантеевка (микрорайон Детская)» – «Москва (ВДНХ)». Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, в неё добавят остановку «улица Фуражная».





По данным ведомства, это обеспечит комфортный проезд для жителей Ивантеевки, Королёва и Мытищ до социально значимых мест.

«На маршруте работают 18 автобусов, совершающих 112 рейсов в сутки. Первый отправляется в 5:50 от остановки «м/р Детская», последний – в 23:30 от остановки «а/с ВДНХ», – отметили в МТДИ.