Назван срок введения запрета продажи топлива несовершеннолетним в Подмосковье
Продажу топлива несовершеннолетним в Московской области ограничат к началу мотосезона. Такой срок назвали на заседании круглого стола в Мособлдуме на тему правового регулирования использования питбайков в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Вместе с подмосковным отделением партии «Единая Россия» ведомство выступило за ограничения использования питбайков детьми и подростками в Московской области,
Сейчас прорабатываются две инициативы. Первая – запрет на продажу топлива несовершеннолетним. Её планируют реализовать в апреле, к началу мотосезона. Вторая инициатива – ещё в процессе разработки. Предлагается запретить продажу питбайков без участия специализированных спортивных клубов.
«За последние несколько лет питбайки стали очень популярны у подростков, и это большая проблема. Дети выезжают на дороги общего пользования и становятся участниками аварий. Две важные инициативы, которые поддерживают депутаты, позволят снизить число ДТП с подростками», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин
Как пояснил в ведомстве, несовершеннолетние выбирают питбайк, так как его не требуется ставить на учёт, и на него не нужны права. Однако питбайк – не транспортное средство, а спортивный инвентарь. Он технически не приспособлен для езды по дорогам общего пользования. Заниматься на нём можно только на спортивных трассах и треках.