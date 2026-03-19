Назван срок введения запрета продажи топлива несовершеннолетним в Подмосковье

19 марта 2026, 14:46

Продажу топлива несовершеннолетним в Московской области ограничат к началу мотосезона. Такой срок назвали на заседании круглого стола в Мособлдуме на тему правового регулирования использования питбайков в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Вместе с подмосковным отделением партии «Единая Россия» ведомство выступило за ограничения использования питбайков детьми и подростками в Московской области,



Сейчас прорабатываются две инициативы. Первая – запрет на продажу топлива несовершеннолетним. Её планируют реализовать в апреле, к началу мотосезона. Вторая инициатива – ещё в процессе разработки. Предлагается запретить продажу питбайков без участия специализированных спортивных клубов.

«За последние несколько лет питбайки стали очень популярны у подростков, и это большая проблема. Дети выезжают на дороги общего пользования и становятся участниками аварий. Две важные инициативы, которые поддерживают депутаты, позволят снизить число ДТП с подростками», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин