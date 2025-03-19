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На юбилейный фестиваль «Мелиховская весна» приедут театры четырёх стран

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Театральные коллективы четырёх стран покажут спектакли на юбилейном, 25-м, фестивале «Мелиховская весна». В афишу вошло более 20 постановок из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Старейший в России смотр спектаклей по произведениям Чехова и о Чехове пройдёт с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье.

Для участия в фестивале было подано 142 заявки от театров из 18 стран. В итоговую афишу включены постановки коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Улан-Удэ, Тамбова, Пензы, Твери и Орла. Международную часть программы составят театры из белорусского Могилёва, казахстанского Шымкента и китайского Сычуаня.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В афише юбилейной «Мелиховской весны» – свыше 30 мероприятий. Помимо спектаклей, пройдут творческие встречи с режиссёрами и артистами Владимиром Хотиненко, Сергеем Урсуляком, Антоном Яковлевым, Антоном Шагиным, Игорем Гординым и Ольгой Хохловой. Отдельную программу представит Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Это спектакль по произведениям Чехова и документальный фильм, снятый к 165-летию писателя.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«25 лет – внушительный возраст для фестиваля. И афиша «Мелиховской весны» будет под стать: больше 20 спектаклей театров из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, творческие встречи, специальная программа. Оргкомитет получил более 140 заявок от театров всего мира. Уверен, что юбилей старейшего подмосковного театрального фестиваля, проходящий в год 165-летия Чехова, станет ярким культурным событием. Приглашаю зрителей в музей-заповедник «Мелихово», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Спектакли сыграют на нескольких площадках – на уличной сцене в центре мелиховской усадьбы с крытым залом на 400 мест, в театральном дворе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

Программу фестиваля можно найти на сайте музея «Мелихово».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В Воскресенске и Щелково центры крови начнут работать по субботам
19 марта 2025, 13:37

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С 22 марта подразделение Московского областного центра крови в Воскресенске (Больничный проезд, 5) начнет работать и по субботам, принимая доноров с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00. В Щелково (ул. Новая Фабрика, 8) аналогичный режим введут с апреля, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Чтобы стать донором, необходимо быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний к донации и принести с собой оригинал паспорта, СНИЛС, а также временную регистрацию (если в паспорте нет постоянной).

«Собранная кровь отправится в медицинские учреждения для лечения пациентов, которым необходимо переливание. Это пациенты с большими кровопотерями, ожогами в связи с несчастными случаями и ДТП, онкологические больные, пациенты с болезнями крови, больные, нуждающиеся в оперативных вмешательствах. В таких случаях донорская кровь спасает жизнь человека», — сообщила заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова.

Головной центр в Москве (ул. Металлургов, 37А) работает ежедневно с 8:00 до 14:00. Запись на сдачу цельной крови во всех подразделениях не требуется.

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Спортсмены из Московской области завоевали три медали на соревнованиях по брейкингу
19 марта 2025, 13:14

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные брейкеры выиграли три медали на Всероссийских соревнованиях серии «Break Rumble», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. В активе спортсменов — три серебряные награды и одна бронзовая.
Мирослав «Miracle» Чернов стал серебряным призером в категории «мужчины 19 » и занял третье место в баттлах среди юниоров 16–18 лет. В этой же возрастной группе второе место занял Борис «Boris» Кулешов.

Еще одну серебряную награду команде принесла Вероника «Serpente» Никишина, выступившая в категории «женщины 19 ».

Всероссийский турнир по брейкингу проходил с 14 по 16 марта 2025 года в Архангельске. Серия «Break Rumble» включает шесть этапов, которые в этом году пройдут также в Пскове, Ялте, Казани, Хабаровске и Нижнем Новгороде.

Соревнования организованы в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В Московской области запустили ещё четыре зарядные станции для электрокаров
19 марта 2025, 13:04

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Подмосковье в рамках расширения сети «Заряди авто» запустили в эксплуатацию ещё четыре электрозарядные станции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
ЭЗС расположены на территории магазинов розничной сети «Глобус» в городах Электросталь, Королёв, Климовск и Пушкино. Мощность станций – 150 кВт. Все они имеют три коннектора, что позволяет оперативно заряжать электромобиль и любой другой электротранспорт.

Электрозарядные станции установили в рамках реализации правительственной «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года». В Подмосковье проект реализуют с 2016 года.
«Ежегодно мы наблюдаем в нашем регионе увеличение спроса на «зелёный» транспорт. Мы намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры. Рассматриваем развитие электротранспорта не только как содействие власти в открытии заправок, но и как целостную систему, в которую вовлечены автосалоны, станции техобслуживания и индустрия гостеприимства», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
В министерстве назвали развитие электротранспортной инфраструктуры приоритетным направлением деятельности правительства региона, так как год от года в Подмосковье увеличивается спрос на электромобили.

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В Подмосковье состоится видеоконференция для производителей бакалеи
19 марта 2025, 13:00

Фото: istockphoto / Nopparat Promtha

26 марта Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с представителями ООО Оператор «ЦРПТ» и национальной системы маркировки «Честный знак» проведёт видеоконференцию для производителей бакалейной продукции, зарегистрированных в регионе.
С 1 марта 2025 года в силу вступили новые требования, обязывающие производителей и продавцов бакалейной продукции регистрироваться в системе «Честный знак». Маркировка станет обязательной с 1 мая для закусок (чипсов, сухариков, гренок, начос, кукурузных палочек, хлебцев и попкорна) и с 1 июля — для соусов, специй, приправ, пряностей, сухих супов, бульонов и уксусов. Эти меры направлены на отслеживание движения продукции от производителя до магазина и выявление контрафакта.

Во время онлайн-семинара, который начнётся в 10:00, обсудят ключевые вопросы: подготовку к маркировке, работу в личном кабинете, этапы внедрения новых требований, технические решения и ответственность за нарушение правил. Участники получат полезную информацию, необходимую для соблюдения законодательства.

В министерстве подчеркнули, что для участия в видеоконференции требуется предварительная регистрация, пройти которую можно на специальном сайте.

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В Электростали откроют импортозамещающее производство одежды
19 марта 2025, 12:32

Фото: iStock / kzenon

Компания «Элтекстиль» создаст в Электростали современное импортозамещающее швейное производство. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Завод будет выпускать повседневную и спортивную одежду для мужчин и женщин. Его оснастят высокотехнологичным оборудованием. Проект предусматривает последующее расширение производственной линейки.
«Компания планирует инвестировать 85 млн рублей в развитие производства, которое заработает в 2028 году. Будет создано около 40 рабочих мест. После выхода на полную мощность на предприятии станут ежегодно выпускать свыше 2 тыс. единиц текстильных и трикотажных изделий. В перспективе компания рассчитывает расширить ассортимент за счёт линейки детской одежды», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Инвестор получил землю в аренду на льготных условиях.
«Реализовывать инвестпроект компания будет на предоставленном участке площадью 2,7 га. На нём разместят производственно-складское здание, а также производственное здание с бытовым комплексом», – рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
Подобрать земельный участок в регионе под реализацию инвестпроекта можно на инвестиционной карте.

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