На юбилейный фестиваль «Мелиховская весна» приедут театры четырёх стран

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Театральные коллективы четырёх стран покажут спектакли на юбилейном, 25-м, фестивале «Мелиховская весна». В афишу вошло более 20 постановок из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Старейший в России смотр спектаклей по произведениям Чехова и о Чехове пройдёт с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье.
Для участия в фестивале было подано 142 заявки от театров из 18 стран. В итоговую афишу включены постановки коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Улан-Удэ, Тамбова, Пензы, Твери и Орла. Международную часть программы составят театры из белорусского Могилёва, казахстанского Шымкента и китайского Сычуаня.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В афише юбилейной «Мелиховской весны» – свыше 30 мероприятий. Помимо спектаклей, пройдут творческие встречи с режиссёрами и артистами Владимиром Хотиненко, Сергеем Урсуляком, Антоном Яковлевым, Антоном Шагиным, Игорем Гординым и Ольгой Хохловой. Отдельную программу представит Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Это спектакль по произведениям Чехова и документальный фильм, снятый к 165-летию писателя.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«25 лет – внушительный возраст для фестиваля. И афиша «Мелиховской весны» будет под стать: больше 20 спектаклей театров из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, творческие встречи, специальная программа. Оргкомитет получил более 140 заявок от театров всего мира. Уверен, что юбилей старейшего подмосковного театрального фестиваля, проходящий в год 165-летия Чехова, станет ярким культурным событием. Приглашаю зрителей в музей-заповедник «Мелихово», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Спектакли сыграют на нескольких площадках – на уличной сцене в центре мелиховской усадьбы с крытым залом на 400 мест, в театральном дворе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.
Программу фестиваля можно найти на сайте музея «Мелихово».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Для участия в фестивале было подано 142 заявки от театров из 18 стран. В итоговую афишу включены постановки коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Улан-Удэ, Тамбова, Пензы, Твери и Орла. Международную часть программы составят театры из белорусского Могилёва, казахстанского Шымкента и китайского Сычуаня.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В афише юбилейной «Мелиховской весны» – свыше 30 мероприятий. Помимо спектаклей, пройдут творческие встречи с режиссёрами и артистами Владимиром Хотиненко, Сергеем Урсуляком, Антоном Яковлевым, Антоном Шагиным, Игорем Гординым и Ольгой Хохловой. Отдельную программу представит Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Это спектакль по произведениям Чехова и документальный фильм, снятый к 165-летию писателя.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«25 лет – внушительный возраст для фестиваля. И афиша «Мелиховской весны» будет под стать: больше 20 спектаклей театров из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, творческие встречи, специальная программа. Оргкомитет получил более 140 заявок от театров всего мира. Уверен, что юбилей старейшего подмосковного театрального фестиваля, проходящий в год 165-летия Чехова, станет ярким культурным событием. Приглашаю зрителей в музей-заповедник «Мелихово», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Спектакли сыграют на нескольких площадках – на уличной сцене в центре мелиховской усадьбы с крытым залом на 400 мест, в театральном дворе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.
Программу фестиваля можно найти на сайте музея «Мелихово».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская