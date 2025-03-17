В театре «Мелихово» состоится премьера спектакля по произведениям Николая Носова

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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30 марта в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» (г. о. Чехов) состоится премьера спектакля «Фантазёры», созданного по мотивам рассказов Николая Носова, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Зрителей ждет увлекательная и поучительная история о приключениях неразлучных друзей, которые любят фантазировать, но при этом остаются честными, верными и преданными друг другу. Во время новогодних каникул гости музея уже могли увидеть фрагмент постановки, а теперь Мелиховский театр представит её в полном формате.
Книги Николая Носова, на которых выросло не одно поколение, учат дружбе, смелости и умению принимать правильные решения в непростых ситуациях. Новый спектакль понравится как детям, так и взрослым, позволяя последним вспомнить своё детство.
Начало показа в 12:00. Возрастное ограничение: 6+. Адрес: Московская область, г. о. Чехов, с. Мелихово.
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Книги Николая Носова, на которых выросло не одно поколение, учат дружбе, смелости и умению принимать правильные решения в непростых ситуациях. Новый спектакль понравится как детям, так и взрослым, позволяя последним вспомнить своё детство.
Начало показа в 12:00. Возрастное ограничение: 6+. Адрес: Московская область, г. о. Чехов, с. Мелихово.
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Дайана Хусинова