На юге, востоке и западе Подмосковья восстановили электроснабжение

28 апреля 2026, 19:26

Компания «Россети Московский регион» утром 28 апреля восстановила электроснабжение всех потребителей в южных, восточных и западных районах Подмосковья по электросетям напряжением 6-10 кВ. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.





Сейчас идёт работа по заявкам жителей в потребительской сети 0,4 кВ. В основном это садовые и дачные товарищества. Продолжаются восстановительные работы на севере Московской области.

«Бушевавшая всю ночь вторая волна стихии ударила по округам Клин, Солнечногорск и Сергиево-Посадский. За сутки в регионе выпало 110% месячной нормы осадков. Мокрый снег и ветер с порывами до 23 м/с вызвали падения деревьев из пределов охранных зон на линии электропередачи. Энергетики уже отремонтировали 510 повреждённых ЛЭП и убрали с проводов более 350 деревьев», – рассказали в пресс-службе.