На юге, востоке и западе Подмосковья восстановили электроснабжение
Компания «Россети Московский регион» утром 28 апреля восстановила электроснабжение всех потребителей в южных, восточных и западных районах Подмосковья по электросетям напряжением 6-10 кВ. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
Сейчас идёт работа по заявкам жителей в потребительской сети 0,4 кВ. В основном это садовые и дачные товарищества. Продолжаются восстановительные работы на севере Московской области.
«Бушевавшая всю ночь вторая волна стихии ударила по округам Клин, Солнечногорск и Сергиево-Посадский. За сутки в регионе выпало 110% месячной нормы осадков. Мокрый снег и ветер с порывами до 23 м/с вызвали падения деревьев из пределов охранных зон на линии электропередачи. Энергетики уже отремонтировали 510 повреждённых ЛЭП и убрали с проводов более 350 деревьев», – рассказали в пресс-службе.
Сейчас последствия непогоды устраняют 283 бригады в составе 705 человек и 302 единиц спецтехники.
Как отметили в министерстве, энергетики продолжат работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей.
Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергооборудования можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220).