На заводе гражданской авиации вместо зарубежных систем запустили ПО из Дубны

28 апреля 2026, 18:32

На Уральском заводе гражданской авиации завершили внедрение системы автоматизированного проектирования «Макс». Её разработал резидент ОЭЗ «Дубна» – компания «Цифровая мануфактура», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Российское программное обеспечение заменило зарубежные решения, которые использовали ранее.



Необходимость перехода на отечественные разработки возникла после ухода иностранного поставщика с российского рынка. Это привело к прекращению технической поддержки и невозможности приобретения новых лицензий. При этом объёмы производства авиатехники на предприятии росли, а сложность проектов увеличивалась.

«Уральский завод гражданской авиации провёл анализ доступных на рынке продуктов и остановился на САПР «Макс», предназначенной для проектирования бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем. После тестирования и доработки систему внедрили в промышленную эксплуатацию. Программное обеспечение интегрировано с действующими IT-системами предприятия», – рассказали в пресс-службе.