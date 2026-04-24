Препарат подмосковной компании обеспечит прорыв в лечении редкой лихорадки

Компания «Р-Фарм» зарегистрировала новые показания для инновационного препарата гофликицепт (Арцерикс). Минздрав России одобрил его применение для взрослых пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Это аутовоспалительное заболевание, которое проявляется периодическим подъёмом температуры тела, болями в животе, груди и суставах. Без своевременного лечения оно может привести к поражению почек и других органов.



Гофликицепт воздействует непосредственно на механизм развития болезни, снижая частоту и тяжесть приступов. Регистрация нового показания основана на клинических данных, показавших способность гофликицепта значительно улучшать состояние пациентов. Клиническая исследовательская программа развёрнута в Армении, Турции и России.

«Расширение показаний гофликицепта – важный шаг в развитии инновационного портфеля компании «Р-Фарм». Мы последовательно работаем над созданием современных препаратов, способных менять подход к лечению тяжёлых иммуновоспалительных заболеваний», – отметил медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.