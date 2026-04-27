В ОЭЗ «Дубна» выделили участок под строительство фармацевтического завода
На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» появится новый фармацевтический завод. Участок под строительство подготовила компания «НАВИФАРМ», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Сейчас компания разрабатывает проектную документацию и готовит заявку на предоставление ресурсов.
«Объём заявленных инвестиций в проект составляет два миллиарда рублей. На предприятии планируют наладить выпуск лекарств для лечения глаз, горла, ЖКТ, назальных и ингаляционных средств. На производстве рассчитывают создать 200 рабочих мест», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На участке площадью четыре гектара компания построит научно-производственный комплекс. На первом этапе на предприятии запустят выпуск дженериков, а на втором будут разрабатывать новые лекарства, проводить их клинические исследования и регистрировать современные отечественные медикаменты.
Все препараты будут изготавливать по уникальной технологии асептического производства «выдувание – наполнение – запаивание». Она обеспечивает высокую стерильность растворов, одновременный выдув флакона, вливание в него раствора и его запаивание.
Режим работы полностью исключает вмешательство персонала в зоны формирования, наполнения и герметизации.