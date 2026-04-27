Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал сотый лекарственный препарат

27 апреля 2026, 19:35

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый ингаляционный препарат – сотый по счёту. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Свой завод на территории особой экономической зоны «Дубна» компания запустила в 2019 году, а в 2020-м произвела первые собственные антибиотики.

«Сегодня «ПСК Фарма», входящая в ГК «Рус Биофарм», – один из сильнейших игроков на рынке фармацевтики, который разрабатывает и создает уникальные препараты. Сейчас компания завершает строительство третьего производственного корпуса площадью 22 000 квадратных метров. Инвестиции в проект превысят пять миллиардов рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«100 зарегистрированных препаратов – не просто красивая цифра, а доступ к качественной терапии для миллионов россиян. Лекарственный суверенитет страны – наша задача как ответственного российского производителя. Мы фокусируемся на производстве полного цикла, включая локализацию субстанций, и гарантируем бесперебойность поставок препаратов вне зависимости от внешних вызовов», – сказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.