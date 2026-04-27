Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал сотый лекарственный препарат
Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый ингаляционный препарат – сотый по счёту. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Свой завод на территории особой экономической зоны «Дубна» компания запустила в 2019 году, а в 2020-м произвела первые собственные антибиотики.
«Сегодня «ПСК Фарма», входящая в ГК «Рус Биофарм», – один из сильнейших игроков на рынке фармацевтики, который разрабатывает и создает уникальные препараты. Сейчас компания завершает строительство третьего производственного корпуса площадью 22 000 квадратных метров. Инвестиции в проект превысят пять миллиардов рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Резидент ОЭЗ «Дубна» «ПСК Фарма» входит в тройку российских компаний по количеству разрешений на клинические исследования. Также компания лидирует в сфере пульмонологии. В её портфеле – 25 препаратов для лечения астмы и ХОБЛ.
«100 зарегистрированных препаратов – не просто красивая цифра, а доступ к качественной терапии для миллионов россиян. Лекарственный суверенитет страны – наша задача как ответственного российского производителя. Мы фокусируемся на производстве полного цикла, включая локализацию субстанций, и гарантируем бесперебойность поставок препаратов вне зависимости от внешних вызовов», – сказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.Как напомнили в министерстве, «ПСК Фарма» вошла в список лучших фармацевтических компаний страны по итогам прошлого года по версии журнала Forbes.