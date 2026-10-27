Сборная Подмосковья заняла второе место на первенстве России по футболу
Спортсменки Московской области завоевали серебряные медали на финальном турнире первенства России по футболу среди девушек не старше 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования завершились в Новороссийске.
«Сборная Московской области состояла из воспитанниц Спортивного училища №5 в Егорьевске. Групповой этап она завершила на первом месте, выиграв все четыре матча. В полуфинальной игре подопечные Юрия Савина, уступая по ходу встречи соперницам из Краснодарского края со счётом 0:2, в итоге вырвали победу – 3:2», – рассказали в ведомстве.В финале подмосковная команда встретилась со сборной Санкт-Петербурга. Судьба золотых медалей решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались футболистки из северной столицы – 6:5.
Лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира стала представительница сборной Подмосковья Татьяна Кукаева.