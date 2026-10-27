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Сборная Подмосковья заняла второе место на первенстве России по футболу

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки Московской области завоевали серебряные медали на финальном турнире первенства России по футболу среди девушек не старше 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Соревнования завершились в Новороссийске.

«Сборная Московской области состояла из воспитанниц Спортивного училища №5 в Егорьевске. Групповой этап она завершила на первом месте, выиграв все четыре матча. В полуфинальной игре подопечные Юрия Савина, уступая по ходу встречи соперницам из Краснодарского края со счётом 0:2, в итоге вырвали победу – 3:2», – рассказали в ведомстве.
В финале подмосковная команда встретилась со сборной Санкт-Петербурга. Судьба золотых медалей решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались футболистки из северной столицы – 6:5.

Лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира стала представительница сборной Подмосковья Татьяна Кукаева.

Лора Луганская

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