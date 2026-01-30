Подмосковный завод косметики откроет учебные центры в Ташкенте и Владивостоке

30 января 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный производитель косметики, компания ARAVIA, в феврале откроет два новых учебных центра – в Ташкенте и Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





После этого сеть компании будет насчитывать 28 учебных центров в России и ещё четыре – в странах СНГ. Собственные учебные центры ARAVIA уже работают в Белоруссии, Казахстане и Армении.

«Новые учебные центры – современные профессиональные площадки для обучения специалистов индустрии красоты. Там будут проходить курсы и мастер-классы по косметологии, депиляции и SPA-уходу за кожей с практической отработкой техники», – рассказали в ведомстве.