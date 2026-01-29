В Краснознаменске запустили отечественную линию порошковой покраски

29 января 2026, 22:24

оригинал Фото: холдинг «Деталь Бизнеса»

Производственный холдинг «Деталь Бизнеса», расположенный в Краснознаменске, завершил пусконаладочные работы и ввёл в эксплуатацию современную линию порошковой покраски российского производства. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Оборудование представляет собой полный технологический цикл порошковой покраски. Оно включает камеры подготовки поверхности, окраски и сушки. Линия выполнена по индивидуальному техническому заданию с учётом производственных задач компании.

«Ввод в эксплуатацию новой линии позволил удвоить суточный объём выпуска окрашенной продукции; существенно повысить стабильность и качество покрытия; обеспечить уверенное соблюдение сроков выполнения заказов и снизить уровень дефектной продукции. Показатель брака стремится к нулю», – рассказали в пресс-службе.