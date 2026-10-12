Назван срок завершения строительства школьного корпуса в селе Новопетровское
Новый корпус школы №2 строят на Полевой улице в селе Новопетровское под Истрой. Сдать объект в эксплуатацию планируют до 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет 55,2%.
«Сейчас на площадке занимаются кровлей и фасадом, монтируют инженерные коммуникации и приступили к чистовой отделке помещений. На пришкольной территории обустраивают спортивное ядро и ставят забор. На площадке заняты 87 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.В новом комплексе смогут учиться 300 человек. Строительство ведётся за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.