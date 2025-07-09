На ж/д переездах Подмосковья с начала года произошло восемь ДТП

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восемь аварий произошло на железнодорожных переездах на территории Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на



Причиной всех восьми ДТП стало нарушение водителями правил дорожного движения.

«Более 90% ДТП на переездах происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность и пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы», — отмечается в сообщении.
Для снижения аварийности железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД регулярно проводят рейды, в ходе которых напоминают водителям о необходимости соблюдать правила на переездах, у также рассказывают о последствиях нарушений и о том, что поезд не в состоянии мгновенно остановиться.
Лев Каштанов

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