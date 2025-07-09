На ж/д переездах Подмосковья с начала года произошло восемь ДТП
Восемь аварий произошло на железнодорожных переездах на территории Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на
Причиной всех восьми ДТП стало нарушение водителями правил дорожного движения.
«Более 90% ДТП на переездах происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность и пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы», — отмечается в сообщении.Для снижения аварийности железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД регулярно проводят рейды, в ходе которых напоминают водителям о необходимости соблюдать правила на переездах, у также рассказывают о последствиях нарушений и о том, что поезд не в состоянии мгновенно остановиться.