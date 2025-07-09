На ж/д переездах Подмосковья с начала года произошло восемь ДТП

09 июля 2025, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восемь аварий произошло на железнодорожных переездах на территории Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на





Причиной всех восьми ДТП стало нарушение водителями правил дорожного движения.





«Более 90% ДТП на переездах происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность и пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы», — отмечается в сообщении.