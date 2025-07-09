В Подмосковье появится крупнейший животноводческий комплекс России и Европы

09 июля 2025, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Сергиево-Посадском городском округе стартовало строительство самого крупного в России и Европе животноводческого комплекса. Первый камень на торжественной церемонии у села Окаёмово заложили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр сельского хозяйства России Оксана Лут, председатель совета директоров АПХ «Зелёная Долина» Сергей Юдин, работники холдинга и студенты Сергиево-Посадского колледжа.





Идея проекта – создать единую социальную и экономическую экосистему, которая предполагает не только развитие производства, но и преображение сельских территорий, заботу о людях и о природе.

«Этот очень значимый проект среди президентских программ, направленных на продовольственную безопасность страны. Два из трёх орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили около 2 млн тонн молока в год. И я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, многое получается», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области



«Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас. На Питерском форуме мы подписали соглашение с агрохолдингом «Зелёная Долина», которую возглавляет Сергей Викторович Юдин – человек, очень любящий свою страну и свою малую родину. Сейчас переходим к конкретным практическим действиям, связанным с реализацией этого амбициозного проекта. Хочу пожелать всем удачи, чтобы молодые ребята могли реализовывать свои знания в очень благородной сфере – в сельском хозяйстве. Спасибо Минсельхозу России за поддержку и внимание к нашему Подмосковью», – заключил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области



«Комплекс рассчитан почти на 40 тыс. скотомест – таких в России пока нет. Он будет давать порядка 200 тыс. тонн молока, что станет хорошим вкладом в наши планы по увеличению объёма производства молока, который к 2030 году должен составить 38,5 млн. тонн. Министерство сельского хозяйства готово поддерживать такие проекты. Уверены, что за счёт профессионализма, работы с генетическим потенциалом скота, профессиональных кадров компании этот проект будет успешным и принесёт пользу России», – сказала Оксана Лут.

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«Для «Зелёной долины» сегодня историческое событие. Мы приступаем к реализации крупного проекта. Я очень благодарен и министру сельского хозяйства России Оксане Николаевне Лут, и губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, и всей его команде за то, что все мы причастны к созданию такой новой отраслевой машины. Очень рад, что на такой прекрасной земле, где жил Сергий Радонежский, являющийся ярким примером духовных побед, у нас появилась возможность потрудиться на благо любимой Родины», – отметил Сергей Юдин.







«Просто привезти сотрудника на ферму недостаточно. Чтобы он остался у нас работать, нужно обеспечить его комфортным жильём. Мы предусмотрели создание целой экосистемы. Планируем построить жилой квартал. Площадь городка – 80 тыс. кв. м. В комфортабельных таунхаусах смогут проживать 810 семей», – поделилась планами директор по корпоративным отношениям АПХ «Зелёная долина» Ольга Ладыгина.