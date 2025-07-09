В Московской области с начала года запустили в работу 37 рентген-аппаратов
В филиале №10 Орехово-Зуевской больницы в посёлке Авсюнино начал работать цифровой рентген-аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Оснащаем наши медучреждения современным оборудованием – маммографами, КТ, флюорографами и другой медтехникой. С начала года в регионе заработало 37 новых рентген-аппаратов, в том числе сегодня один – в Орехово-Зуевской больнице. На его закупку было направлено почти 28 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как уточнили в министерстве, оборудование куплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.