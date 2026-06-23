В подмосковном посёлке Пролетарский снесли аварийную водонапорную башню

23 июня 2026, 15:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Аварийную водонапорную башню снесли на улице Мира в посёлке Пролетарский городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сооружение, построенное 98 лет назад, вывели из эксплуатации в 2009 году. С того времени оно было заброшенным и начало представлять угрозу для жителей, так как в любой момент могло обрушиться, а рядом находятся жилые дома и детская площадка.





«Безопасность жителей у нас в приоритете. На месте башни появится ухоженная территория», — заявил глава округа Серпухов Алексей Шимко.