В теплицах Подмосковья вырастили с начала года около 77 тысяч тонн овощей
Почти 76,7 тысячи тонн тепличных овощей произвели в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Самый большой объём продукции приходится на огурцы: их вырастили 49 тысяч тонн. На втором месте помидоры — 26,3 тысячи тонн. А остальное — это баклажаны, перцы, зеленные культуры и пр.
«По итогам минувшего года Московская область вышла на первое место в стране по производству овощей защищенного грунта: наши аграрии собрали 132,7 тыс. тонн. Мы продолжаем развивать это направление, в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов», — рассказал глава Минсельхозпрода региона Виталий Мосин.Основными производителями тепличных овощей в регионе являются крупные агрохолдинги: каширская компания «Агрокультура Групп», «Луховицкие овощи», «ТК «Подмосковье» в Воскресенске и ряд предприятий в Одинцовском, Серпухове, Электростали и других округах.