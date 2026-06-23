В теплицах Подмосковья вырастили с начала года около 77 тысяч тонн овощей

23 июня 2026, 14:02

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Почти 76,7 тысячи тонн тепличных овощей произвели в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Самый большой объём продукции приходится на огурцы: их вырастили 49 тысяч тонн. На втором месте помидоры — 26,3 тысячи тонн. А остальное — это баклажаны, перцы, зеленные культуры и пр.





«По итогам минувшего года Московская область вышла на первое место в стране по производству овощей защищенного грунта: наши аграрии собрали 132,7 тыс. тонн. Мы продолжаем развивать это направление, в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов», — рассказал глава Минсельхозпрода региона Виталий Мосин.