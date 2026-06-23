В Подмосковье выявили свыше 190 тысяч фактов использования телефона за рулём

23 июня 2026, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 190 тысяч случаев использования телефона за рулём выявили в Московской области за пять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Нарушения определяются с помощью комплексов фотовидеофиксации.





«Больше всего фактов использования телефона водителями выявили в марте текущего года — более 59,6 тысяч, а меньше всего — в феврале: около 19 тысяч. В апреле число нарушений превысило 50 тысяч, а в мае составило 39 тысяч», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.