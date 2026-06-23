В Подмосковье выявили свыше 190 тысяч фактов использования телефона за рулём
Более 190 тысяч случаев использования телефона за рулём выявили в Московской области за пять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Нарушения определяются с помощью комплексов фотовидеофиксации.
«Больше всего фактов использования телефона водителями выявили в марте текущего года — более 59,6 тысяч, а меньше всего — в феврале: около 19 тысяч. В апреле число нарушений превысило 50 тысяч, а в мае составило 39 тысяч», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.Каждого из нарушителей оштрафовали на полторы тысячи рублей. Взыскания, выявленные камерами, назначаются автоматически.
Всего на подмосковных дорогах работают свыше двух тысяч комплексов фотовидеофиксации.