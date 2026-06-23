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В Подмосковье выявили свыше 190 тысяч фактов использования телефона за рулём

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 190 тысяч случаев использования телефона за рулём выявили в Московской области за пять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Нарушения определяются с помощью комплексов фотовидеофиксации.

«Больше всего фактов использования телефона водителями выявили в марте текущего года — более 59,6 тысяч, а меньше всего — в феврале: около 19 тысяч. В апреле число нарушений превысило 50 тысяч, а в мае составило 39 тысяч», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.
Каждого из нарушителей оштрафовали на полторы тысячи рублей. Взыскания, выявленные камерами, назначаются автоматически.

Всего на подмосковных дорогах работают свыше двух тысяч комплексов фотовидеофиксации.
Лев Каштанов

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