Загруженность дорог в Подмосковье утром 21 января составила пять баллов

21 января 2026, 10:15

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 21 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на 16 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.