Новый детский сад для 350 малышей открыли в Ленинском округе

21 января 2026, 09:23

В ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе построили и ввели в эксплуатацию новый детский сад на 350 мест. Разрешение на ввод выдало Министерство жилищной политики Московской области. Соцобъект построила ГК «Самолет», сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Трехэтажное здание площадью 4 400 м² рассчитано на 14 групп по 25 детей. На первом и втором этажах разместили по пять групповых блоков, на третьем — еще четыре. В главном холле оборудовали удобный вестибюль с колясочной. На первом этаже открыли медкабинет, пищеблок, прачечную, комнату охраны и хозпомещения.Второй этаж выделили под занятия и развитие детей. Здесь работают спортзал с детскими тренажерами, музыкальный зал для праздников и утренников, кружковая, а еще — кабинеты психолога и логопеда. На третьем этаже разместили методический кабинет и служебные помещения.Для каждой группы на территории обустроили отдельную игровую площадку. Для малышей до трех лет их площадь составляет 175 м², для детей от 4 до 7 лет — по 225 м². На площадках установили навесы от солнца, беседки, спортивные лабиринты и развивающие элементы. Дополнительно дети смогут заниматься на спортивной площадке площадью 340 м² и гулять в общем дворе с цветниками и огородами.Территорию детского сада оформили в природном стиле. Более 50% свободного пространства заняло озеленение — здесь высадили газоны, клумбы, живую изгородь и молодые деревья. Для отделки здания использовали натуральные оттенки воды и песка. Фасад визуально перекликается с архитектурой всего жилого комплекса и напоминает водопад за счет сочетания песочных и голубых тонов.ЖК «Новое Видное» расположен на юге Подмосковья — в 15 минутах езды от МКАД и в 20 минутах пешком от станции Калинина. Рядом находятся Видновский лесопарк и музей-заповедник «Горки Ленинские». По проекту здесь планируют построить еще шесть детских садов, четыре школы, поликлинику, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.В Подмосковье застройщики — ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, «Сити21», «Брусника» и другие — вместе с жильем возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.