В Подмосковье подали более 3500 заявок на перевод дачных домов в статус жилых

21 января 2026, 09:46

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше трёх с половиной тысяч человек воспользовались услугой по переводу дачного дома в статус жилого в Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.





Благодаря изменению статуса дома его владельцы получают возможность зарегистрироваться на этой жилплощади и принять участие в программе по газификации.





«Перевести в жилой фонд можно дачные дома, которые расположены в СНТ — на участках с видом разрешённого использование «ведение садоводства». Услугой по изменению статуса дома в минувшем году воспользовались 3589 человек. Это примерно на 150 больше, чем годом ранее», — рассказал глава Минимущества региона Тихон Фирсов.