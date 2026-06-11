В Волоколамске за три месяца произвели 26 тонн форели
26 тонн форели произвели на волоколамском предприятии «Аква мир» за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Производство посетила глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Она обсудила с помощником гендиректора «Аква мира» Артуром Погосовым перспективы развития компании.
«Предприятие планируют расширить. Благодаря этому там создадут новые рабочие места. В перспективе их число могут увеличить в три раза», — сказала Козлова.«Аква мир» работает на территории Волоколамска уже пять лет. Там выращивают и перерабатывают форель.
Ранее сообщалось, что на заводе компании «Альпина пласт» в Клину увеличат производство пластырей за счёт оптимизации процессов. Нарастить выпуск продукции без роста расходов предприятию помогут специалисты федерального проекта «Производительность труда».