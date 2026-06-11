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В Волоколамске за три месяца произвели 26 тонн форели

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

26 тонн форели произвели на волоколамском предприятии «Аква мир» за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Производство посетила глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Она обсудила с помощником гендиректора «Аква мира» Артуром Погосовым перспективы развития компании.

«Предприятие планируют расширить. Благодаря этому там создадут новые рабочие места. В перспективе их число могут увеличить в три раза», — сказала Козлова.
«Аква мир» работает на территории Волоколамска уже пять лет. Там выращивают и перерабатывают форель.

Ранее сообщалось, что на заводе компании «Альпина пласт» в Клину увеличат производство пластырей за счёт оптимизации процессов. Нарастить выпуск продукции без роста расходов предприятию помогут специалисты федерального проекта «Производительность труда».
Лев Каштанов

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