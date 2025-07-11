На ж/д переезде на 27-м км дороги М-1 «Беларусь» временно изменят схему движения
Схема движения на железнодорожном переезде, расположенном на 27-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе, изменится с 14 до 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на РЖД.
Изменение режима движения связано с первым этапом капитального ремонта переезда.
Кроме того, выезд на трассу М-1 «Беларусь» будет перекрыт при движении по улицам Акуловская и Железнодорожная со стороны Можайского шоссе. Выехать на Минское шоссе в направлении области автомобилисты смогут по транспортной развязке на 27-м километре с разворотом через Внуковское шоссе.«На время ремонта проезжая часть в сторону области будет перекрыта, поток пустят по одной из трёх полос встречного направления», — говорится в сообщении.