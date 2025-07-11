На ж/д переезде на 27-м км дороги М-1 «Беларусь» временно изменят схему движения

11 июля 2025, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Схема движения на железнодорожном переезде, расположенном на 27-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе, изменится с 14 до 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на РЖД.





Изменение режима движения связано с первым этапом капитального ремонта переезда.





«На время ремонта проезжая часть в сторону области будет перекрыта, поток пустят по одной из трёх полос встречного направления», — говорится в сообщении.

