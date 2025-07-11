Строительная готовность поликлиники в ЖК «Томилино Парк» достигла 45%

11 июля 2025, 12:13

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику на 540 посещений смену с постом скорой помощи строят на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в Люберцах. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 45%. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Сейчас уже возведён монолитный каркас здания, готова каменная кладка, обустроена гидроизоляция вертикальных конструкций.





«На объекте продолжается остекление и кровельные работы, ведётся монтаж внутридомовой системы электроснабжения, монтируется отопление, канализация и система водоснабжения. В работах заняты 68 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.