Строительная готовность поликлиники в ЖК «Томилино Парк» достигла 45%
Поликлинику на 540 посещений смену с постом скорой помощи строят на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в Люберцах. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 45%. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Сейчас уже возведён монолитный каркас здания, готова каменная кладка, обустроена гидроизоляция вертикальных конструкций.
«На объекте продолжается остекление и кровельные работы, ведётся монтаж внутридомовой системы электроснабжения, монтируется отопление, канализация и система водоснабжения. В работах заняты 68 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.В четырёхэтажной поликлинике общей площадью более 6,2 тыс. квадратных метров разместят взрослое и детское отделения с отдельными входами. Кроме того, на первом этаже будет пункт скорой помощи на две бригады.
Завершить строительство и сдать поликлинику в эксплуатацию планируется во втором квартале 2026 года.