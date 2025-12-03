Достижения.рф

На ж/д переезде в Софрине провели рейд по безопасности

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Профилактический рейд, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения, провели на железнодорожном переезде в посёлке Софрино Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Рейд состоялся 2 декабря в рамках акции «Берегись поезда».

«В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции, компании «РЖД», административно-пассажирской инспекции, администрации округа, а также волонтёры беседовали с водителями о правилах пересечения железной дороги и раздавали тематические брошюры», — говорится в сообщении.
Особое внимание в разговорах с автомобилистами участники рейда уделили запрету выезжать на пути при запрещающем сигнале светофора или закрывающемся шлагбауме.
