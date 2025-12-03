На ж/д переезде в Софрине провели рейд по безопасности
Профилактический рейд, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения, провели на железнодорожном переезде в посёлке Софрино Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Рейд состоялся 2 декабря в рамках акции «Берегись поезда».
«В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции, компании «РЖД», административно-пассажирской инспекции, администрации округа, а также волонтёры беседовали с водителями о правилах пересечения железной дороги и раздавали тематические брошюры», — говорится в сообщении.Особое внимание в разговорах с автомобилистами участники рейда уделили запрету выезжать на пути при запрещающем сигнале светофора или закрывающемся шлагбауме.