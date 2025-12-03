Пушкинские депутаты проверили работу канализационно-насосной станции
Канализационно-насосную станцию, расположенную в поселке Зеленоградский, осмотрели члены Совета Депутатов Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В осмотре приняли участие председатель окружного Совета депутатов Артём Садула, депутат Александр Бушев, уполномоченная главы округа Людмила Гастило и директор МУП ЖКХ «Лесной» Павел Каганов.
«В ходе рабочего выезда его участники обсудили операционные риски, связанные с перераспределением стоков, и отметили, что система диспетчеризации, которую сейчас внедряют, поможет усилить контроль за операциями», — говорится в сообщении.Павел Каганов также рассказал, что стабильность работы станции обеспечивает попеременное включение основного и резервного оборудования.