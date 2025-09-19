Подмосковный «1-й Кулинарный» представит инновации на «Золотой осени-2025»

19 сентября 2025, 16:48

оригинал Фото: istockphoto / danielvfung

На стенде Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2025» будет показана продукция компании «1-й Кулинарный», произведённая по технологии холодной стерилизации High Pressure Processing.