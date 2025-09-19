Подмосковный «1-й Кулинарный» представит инновации на «Золотой осени-2025»
На стенде Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2025» будет показана продукция компании «1-й Кулинарный», произведённая по технологии холодной стерилизации High Pressure Processing.
Предприятие впервые в России применило метод сохранения продуктов без консервантов под давлением 6 тысяч бар — это давление, сравнимое с шестью Марианскими впадинами. Интеграция технологии на предприятии была реализована в 2024 году на сумму 4,2 млрд рублей. Новое оборудование позволяет сохранять натуральный вкус и пищевую ценность продуктов до 3 месяцев. Мощность производства достигает 80 тонн готовой продукции в сутки.
По данным Министерства сельского хозяйства Московской области, регион занимает лидирующие позиции в производстве готовых блюд — в 2024 году объем составил 72,3 тыс. тонн. Подмосковные компании обеспечивают 40,5% производства в ЦФО и 20,5% в масштабах России. На долю «1-го Кулинарного» приходится более 21% выпуска готовых продуктов региона.
Продукция брендов ALPHACHEF, «Аппетитов» и «1-й Кулинарный» представлена в крупных сетях «Перекресток», «ВкусВилл» и «Магнолия». Компания продолжает расширять ассортимент, запуская новые линии пирожков, паштетов и напитков.
