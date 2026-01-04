В Подмосковье рассказали о способе спастись при холодовом шоке

04 января 2026, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Главную опасность для жизни человека, провалившегося под лёд, представляет холодовый шок. О том, как он проявляется, и можно ли его преодолеть, рассказал первый замначальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако, сообщает пресс-служба ведомства.





Специалист отметил, что холодовый шок приводит к потере контроля над дыханием.





«В потерю контроля входят рефлекторный вдох и гипервентиляция. Рефлекторный вдох для человека, оказавшегося под водой, означает смерть. Не менее опасна и гипервентиляция: в этом состоянии человек начинает дышать очень быстро, из-за чего могут начаться судороги, головокружение и онемение, что может привести к гибели, если на пострадавшем нет спасательного жилета», — сказал Анатолий Плевако.

«Действовать следует так, как будто вы садитесь на высокий подоконник. Выдвинувшись грудью, надо развернуться спиной и, опираясь руками о край полыньи, оттолкнуться, и, выгнув спину, наползти на лед. А затем откатиться от полыньи на безопасное расстояние», — посоветовал эксперт.