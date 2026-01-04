В Подольске стартовал хоккейный турнир для детей с ментальными нарушениями
Соревнование по хоккею «Турнир героев» для детей с особенностями интеллектуального развития стартовал в Подольске в субботу, 3 января. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Турнир проводится в ледовом дворце «Витязь». В нём участвуют спортсмены в возрасте от семи до 14 лет из Подольска, Нижнего Новгорода, Ростова и Москвы.
«Спорт помогает детям стать более организованными. Хоккей способствует развитию мышления и координации, а инклюзивная среда позволяет детям общаться друг с другом и чувствовать себя частью команды», — отметила руководительница команды «Чёрный юмор» Мария Матвеева.Все участники турнира получат дипломы, медали и призы.
Впервые такие соревнования состоялись в Подольске во время новогодних каникул в 2025 году.