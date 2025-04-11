На ж/д станциях Дмитровского округа установили три камеры для фиксации нарушений

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Три камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установили в Дмитровском округе у железнодорожных станций Турист и Дмитров, камеры будут фиксировать нарушения правил перехода через пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Камеры устанавливаются для снижения риска несчастных случаев. Это крайне актуально, так как на данном перегоне за несколько лет произошло четыре происшествия с летальным исходом», — говорится в сообщении.Всего на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской области установлено более 140 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц — в тех местах, где происходили смертельные случаи. Благодаря камерам количество нарушений уменьшилось на 50%.
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