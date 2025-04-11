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На ж/д станциях Дмитровского округа установили три камеры для фиксации нарушений

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Три камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установили в Дмитровском округе у железнодорожных станций Турист и Дмитров, камеры будут фиксировать нарушения правил перехода через пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Камеры устанавливаются для снижения риска несчастных случаев. Это крайне актуально, так как на данном перегоне за несколько лет произошло четыре происшествия с летальным исходом», — говорится в сообщении.
Всего на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской области установлено более 140 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц — в тех местах, где происходили смертельные случаи. Благодаря камерам количество нарушений уменьшилось на 50%.

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Мост в рузской деревне Поречье перекроют с 15 апреля на капремонт
11 апреля 2025, 10:28

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение по мосту в деревне Поречье Рузского округа будет перекрыто с 15 апреля для проведения капитального ремонта, завершить работы планируется в сентябре, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе капремонта пролёт общей протяжённостью 119 метров демонтируют, укрепят мостовые конусы и отремонтируют опоры, установят новое пролётное строение, обустроят водоотвод и мостовое полотно. Рабочее движение по мосту планируется запустить в июле, а полностью завершить работы — в сентябре», — говорится в сообщении.
На время ремонта легковые автомобили смогут объезжать перекрытый участок через Тучково, Молодиково и Игнатьево, а грузовики — по дороге Обход Тучково, а также через Рузу, Нестерово, Орешки и Колюбакино.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Изменения коснутся маршрутов и режима работы автобусных маршрутов №21 «Тучково – Колюбакино» и №455к. Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на сайте компании-перевозчика «Мострансавто».

А для пешеходов открывается движение по временному мосту.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#капремонт
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Загруженность дорог Подмосковья утром 11 апреля составила четыре балла
11 апреля 2025, 10:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Загруженность дорог Подмосковья утром 11 апреля составила четыре балла
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Минское, Варшавское, Каширское и Носовихинское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более 883 тысяч автомобилей, что на 3,3% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Водителей призывают быть внимательными за рулём, не превышать скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров.

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Жители Подмосковья 12 и 13 апреля смогут сдать пластик и получить бонусы
11 апреля 2025, 09:57

Сдать пластиковые отходы на переработку и получить за это бонусы от торговых сетей смогут жители восьми округов Московской области в ближайшие выходные — 12 и 13 апреля — в рамках экологических игр, пластик будет забирать экомобль, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Экомобиль — это специализированный транспорт, оснащённый всем необходимым для сбора пластиковых отходов. Полный список подходящих для сдачи ресурсов можно по ссылке», — говорится в сообщении.
В субботу, 12 апреля, экомобиль будет принимать пластик в Красногорске на парковке ДК «Подмосковье», в балашихинском микрорайоне Железнодорожный на Советской улице напротив входа в торговый центр «Океан», в Коломне у кинотеатра «Горизонт» и в Люберцах у дома №4 по Симоновской улице.

В воскресенье, 13 апреля, пластик можно буде сдать в Долгопрудном — у дома №10 по улице Центральная в Шереметьевском микрорайоне, в Королёве в центральном сквере Юбилейного со стороны лесной улицы, в Серпухове на парковке перед торговым центром «Б-Класс» по адресу: Московское шоссе, дом №55 и в Видном на парковке ТЦ «Курс».

На всех локациях экомобиль будет работать с полудня до 18:00.

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В Подмосковье состоялась стратегическая сессия по цифровизации образования
11 апреля 2025, 09:45

Фото: Министерство образования Московской области

В Центре образования «Богородский» 10 апреля прошла стратегическая методическая сессия «Цифровая инфраструктура образовательной организации». Мероприятие организовали Институт цифровой трансформации образования (ИЦТО), а также компании «Цифровое образование» и «Системы будущего», сообщает Министерство образования Московской области.
Участниками сессии были представители отделов образования муниципалитетов, учебно-методических центров и специалисты, занимающиеся цифровизацией школ Московской области. В мероприятии поучаствовали 317 образовательных учреждений из 49 городских округов региона.

Экспертом мероприятия выступила директор по стратегическим партнёрствам компании «Системы Будущего», методолог в области применения искусственного интеллекта в образовании Юлия Манаенкова. В своём выступлении она представила подходы к формированию образовательных траекторий с использованием ИИ, подчеркнув его роль не только как инструмента, но и как полноценного партнёра в проектной деятельности.

После пленарной части участники были разделены на 20 команд для практической работы. В рамках групповой сессии обсуждались кейсы применения нейросетей в решении повседневных задач, с которыми сталкиваются управленцы и педагоги. Особое внимание было уделено вопросам оценки рисков и необходимости проверки корректности результатов, полученных с помощью ИИ.

Результатом работы стали проекты по цифровой трансформации, разработанные при активном использовании нейросетевых инструментов. Все участники мероприятия получат сертификаты, подтверждающие их участие в разработке цифровых инициатив.

По итогам встречи Информационно-центровое технологическое объединение подготовит аналитический отчёт и продолжит деятельность по внедрению современных технологий в образовательную среду региона

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В клинике им. Л. Рошаля пройдет международная офтальмологическая конференция
11 апреля 2025, 09:23

18 апреля в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля впервые пройдёт международная конференция детских офтальмологов «Взгляд в будущее: детская офтальмология сегодня», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Мероприятие будет посвящено актуальным вопросам офтальмологии, включая современные подходы к лечению офтальмотравм у детей, офтальмохирургию в детской практике, организацию эффективной офтальмологической помощи, а также междисциплинарное взаимодействие в офтальмопедиатрии.

Программа конференции включает прямую трансляцию из операционной, круглые столы и пленарные заседания, где участники смогут обсудить ключевые темы и обменяться практическим опытом.

«Мы уверены, что конференция станет важным шагом в развитии детской офтальмологической помощи как в нашем регионе, так и по всей России. До встречи в солнечном весеннем Красногорске», — отметила главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля, Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля является флагманом детского здравоохранения Подмосковья и объединяет все медицинские учреждения региона. Здесь получают помощь дети со всей страны. Ежегодно в центре проходят стационарное лечение около 15 тысяч пациентов, амбулаторную помощь получают более 150 тысяч детей.

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