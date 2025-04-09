На ж/д станциях и переходах Подмосковья установили более 20 информационных щитов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 20 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и у пешеходных переходов через пути в Московской области с начала текущего года, самый большой объём работ пришёлся на округа Люберцы, Коломна и Луховицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На информационных щитах размещены призывы переходить ж/д пути только на разрешающий сигнал и при ожидании поезда не заходить за ограничительную линию», — уточнили в министерстве.Всего до конца года в Московской области планируется установить около 200 таких щитов. Данная работа направлена на снижение травматизма на железной дороге. Комплекс мер включает также строительство пешеходных переходов через пути, установку камер видеонаблюдения, борьбу с нелегальными «тропами» и регулярные рейды на переходах и станциях.
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Лев Каштанов