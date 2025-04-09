На ж/д станциях и переходах Подмосковья установили более 20 информационных щитов

Более 20 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и у пешеходных переходов через пути в Московской области с начала текущего года, самый большой объём работ пришёлся на округа Люберцы, Коломна и Луховицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.