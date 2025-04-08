В Подмосковье отремонтировали остановочные павильоны в девяти округах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Павильоны остановок общественного транспорта, установленные на региональных дорогах, отремонтировали в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки были отремонтированы на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, улице Индустриальная в Ногинске, на улице Михалевича в Раменском, на улице Заводская в Щёлкове и на проспекте Науки в Пущине», — говорится в сообщении.Кроме того, в порядок привели остановки, расположенные на Пятницком шоссе в деревне Брёхово городского округа Химки, на Можайском шоссе в одинцовском селе Перхушково, на улице Центральная в селе Алабушево городского округа Солнечногорск, а также на дорогах в богородском селе Бисерово и у талдомского села Сущёво.
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Лев Каштанов