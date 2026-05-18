На ж/д станциях и вокзалах столичного региона начали раздавать питьевую воду

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Питьевую воду раздают пассажирам железнодорожного транспорта столичного региона из-за аномальной жары. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Акция началась в 14:00 и продлится до 17:00. Бесплатно воду можно получить на брендированных стройках на Ярославском, Савёловском, Павелецком, Курском, Киевском, Казанском, Ленинградском и Белорусском вокзалах, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская.





«Для раздачи железнодорожники подготовили свыше двух тысяч литров питьевой воды. При необходимости запасы будут оперативно пополнять», — говорится в сообщении.