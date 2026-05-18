В Подмосковье 1 сентября откроются 48 отремонтированных и 6 новых школ
Ремонт 48 школ и строительство шести новых завершат в Московской области к 1 сентября текущего года. Об этом доложил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
Глава Московской области подчеркнул необходимость своевременно выполнить эту работу в полном объёме.
«1 сентября никуда не переносится, и наша задача — весь капитальный ремонт, всю стройку сделать заранее. Это включает и оснащение, и благоустройство прилегающей территории», — сказал Андрей Воробьёв.В свою очередь Александр Туровский рассказал, что общая площадь подмосковных школьных зданий, которые впервые или после капремонта примут учеников в новом учебном году, составит почти 300 тысяч квадратных метров.
«По программе в текущем году мы ремонтируем 48 школ и строим шесть новых. В них пойдёт 31 тысяча учеников. В настоящий момент у нас в работе 296 тысяч квадратных метров школьных зданий», — уточнил Туровский.Шесть новых школ откроются в Люберцах, Лосино-Петровском, Подольске, Котельниках, Бронницах и Солнечногорске. Общая ёмкость этих школ составляет 5 630 мест.
«Сейчас общая готовность этих школ составляет более 70%. Рисков сбоев графика мы не видим», — отметил глава Минстройкомплекса региона.Он также добавил, что капитальный ремонт 48 школ проводится в 26 подмосковных округах.