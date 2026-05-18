В Подмосковье спасли пенсионера, пять дней блуждавшего по лесу

18 мая 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели вынесли из леса в округе Шатура 70-летнего мужчину, который пять дней не мог найти дорогу домой. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В единую службу спасения «Система-112» вечером 12 мая позвонила женщина, которая рассказала, что её муж утром ушёл прогуляться по лесу рядом с посёлком Мишеронский и до сих пор не вернулся. Она также сообщила, что мужчина страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве.





«Поисково-спасательная операция продолжалась пять дней. К ней подключились полицейские, сотрудники лесничества и волонтёры отряда «Лиза Алерт». Отыскать мужчину удалось только на пятые сутки. Он был сильно истощён и обезвожен», — говорится в сообщении.