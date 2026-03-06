Подмосковье присоединилось к проекту наблюдений за весенней миграцией птиц

06 марта 2026, 15:29

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В России стартовал новый этап исследовательского проекта «Весна: день за днем», посвящённого наблюдениям за весенней миграцией птиц и другими сезонными явлениями их поведения. Одними из самых активных участников традиционно становятся орнитологи и бердвотчеры Московской области. Проект организован Союзом охраны птиц России, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





