Подмосковье присоединилось к проекту наблюдений за весенней миграцией птиц
В России стартовал новый этап исследовательского проекта «Весна: день за днем», посвящённого наблюдениям за весенней миграцией птиц и другими сезонными явлениями их поведения. Одними из самых активных участников традиционно становятся орнитологи и бердвотчеры Московской области. Проект организован Союзом охраны птиц России, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что особое внимание специалисты уделяют редким видам, занесённым в Красную книгу региона. По его словам, в ближайшие недели в Подмосковье ожидается возвращение белых аистов, серых сорокопутов, шилохвостей, серых уток и других видов. Также орнитологи фиксируют прилёт более привычных перелётных птиц, среди которых грачи, скворцы и жаворонки.
Кроме того, с особым интересом специалисты ожидают появления чомги — птицы 2026 года, которая может вернуться в регион уже в конце марта.
Акция «Весна: день за днем» продлится до 31 мая. Присоединиться к наблюдениям могут все желающие — для этого необходимо зарегистрироваться на платформе проекта. Возрастное ограничение — 12+.
